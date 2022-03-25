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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


АДМИНИСТРАЦИЯ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» И БИЗНЕС-ПЛАТФОРМА EURASIA GULF БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ


11:12 29.03.2022

Меморандум о сотрудничестве между администрацией СЭЗ «Гродноинвест» и бизнес-платформой стран Евразии и Персидского залива Eurasia Gulf Business Network подписан в Национальном павильоне Республики Беларусь на международной выставке EXPO-2020 в Дубае (ОАЭ).

Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», меморандум предполагает сотрудничество в вопросах развития и углубления различных форм внешнеэкономической деятельности резидентов СЭЗ «Гродноинвест» с арабскими компаниями, обмена информацией о перспективных проектах и направлениях торговли, проведения совместных мероприятий и презентаций.

ранее на площадке expo-2020 был подписан Меморандум между администрацией СЭЗ «Гродноинвест» и логистической компанией Brikoil Trans-F.Z.E по реализации проекта стоимостью до $100 млн. Инвесторы из стран Персидского залива активно рассматривают Беларусь и Гродненскую область для реализации проектов в промышленной, логистической, туристической сферах. Успешным примером такого сотрудничества является резидент СЭЗ «Гродноинвест» СОАО «Виларис» с капиталом из Объединенных Арабских Эмиратов.
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