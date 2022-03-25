|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЕБРР ЗАКРЫВАЕТ СВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МИНСКЕ
09:15 29.03.2022
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) закрывает свое представительство в Москве и Минске. Об этом сообщается на официальном сайте ЕБРР.
«ЕБРР решительно осудил войну с Украиной и решение о закрытии офисов в Москве и Минске является неизбежным результатом действий, предпринятых Российской Федерацией при помощи Беларуси», - сказано в сообщении.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2022
Курсы в банках
на 29.03.2022
Конвертация в банках
на 29.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте