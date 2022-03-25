Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) закрывает свое представительство в Москве и Минске. Об этом сообщается на официальном сайте ЕБРР.

«ЕБРР решительно осудил войну с Украиной и решение о закрытии офисов в Москве и Минске является неизбежным результатом действий, предпринятых Российской Федерацией при помощи Беларуси», - сказано в сообщении.