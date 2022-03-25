XII заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга Российской Федерации состоится 29 марта.

Как сообщили ЭКОПЕСС в пресс-службе ГКНТ, в ходе заседания планируется подписание программы научно-технического сотрудничества между образовательными и научными организациями Беларуси и образовательными и научными организациями, расположенными на территории Санкт-Петербурга, на 2022-2024 годы.

Программа разработана ГКНТ совместно с Комитетом по науке и высшей школе Санкт-Петербурга. Документ включает 50 мероприятий, в том числе проекты в области физики, биологии, медицины, сельского хозяйства. В его реализации примут участие 29 белорусских и 21 санкт-петербургская научная организация.