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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АРАБСКИЙ ИНВЕСТОР БУДЕТ РАЗВИВАТЬ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
16:27 28.03.2022
Администрация СЭЗ «Гродноинвест» и компания Brikoil Trans-F.Z.E., резидент арабской свободной зоны «Аджман», подписали меморандум о намерениях, целью которого является проработка инвестиционного проекта по развитию транспортно-логистического терминала в Гродненской области.
Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», потенциальный объем инвестиций по проекту оценивается в $100 млн.
Меморандум подписан на Всемирной выставке EXPO-2020 в Дубае, где сейчас в Национальном павильоне Республики Беларусь проходят Дни Гродненской области. В рамках запланированных мероприятий будет представлен инвестиционный, логистический, туристический и торгово-экономический потенциал региона.
Подписанный меморандум подчеркивает важную роль логистики в развитии Гродненской области. Инвесторов привлекает роль региона и страны в качестве важного транзитного звена в цепочке международных товарных потоков между Европой и Азией. Выгодное географическое положение Гродненской области на границе Евросоюза и Евразийского экономического союза создает условия для реализации транспортных проектов. Недавно в качестве резидентов СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрированы логистические компании ООО «Юнионвэй» и ООО «Портела».
Дальнейшему развитию отрасли способствуют преференции СЭЗ, рост товарных потоков, расширение транспортной инфраструктуры. В Гродненской области проложено 15 тыс. км автомобильных дорог, имеется доступ к западной и восточной железнодорожной колее, функционирует международный аэропорт и шесть грузопассажирских пунктов пропуска, в радиусе 400 км расположены четыре крупных морских порта и пять международных аэропортов. Действует собственный аэропорт, который обеспечивает международные перелеты, располагает службами таможенного, пограничного и санитарного контроля, а также системой складов.
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