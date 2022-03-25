Дни Гродненской области проходят на Всемирной выставке EXPO-2020 в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», в Национальном павильоне Беларуси сегодня представлен потенциал региона в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, туристической и логистической сферах.

Делегацию Гродненской области возглавил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера. В рамках мероприятия представлены предприятия и резиденты СЭЗ пищевой, химической, логистической и деревообрабатывающей промышленности, продемонстрирован культурно-туристический потенциал.

Глава администрации Дмитрий Рожков провел презентацию возможностей в СЭЗ «Гродноинвест» для компаний из стран Персидского залива. Он рассказал о перспективных направлениях сотрудничества, представил инфраструктурный проект по созданию индустриального парка и концепцию по развитию мультимодального центра логистики в Гродненской области.

Для реализации проектов в сфере логистики регион предлагает специальные инвестиционные площадки, примыкающие к внешней границе Евразийского экономического союза, дополнительные преференции, свободные участки без аукциона суммарной площадью свыше 300 га для обработки мультимодальных грузопотоков и реализации сервисных проектов, создания многофункциональных логистических комплексов и развития авиационного хаба.

В рамках мероприятия Дмитрий Рожков провел ряд встреч с потенциальными инвесторами и партнерами действующих резидентов СЭЗ «Гродноинвест», включая Группу компаний «ЗОВ» и СОАО «Виларис». По итогам переговоров подписаны меморандумы о сотрудничестве с бизнес-платформой стран Евразии и Персидского залива Eurasia Gulf Business Network и резидентом арабской свободной зоны «Аджман», компанией Brikoil Trans-F.Z.E.

Резиденты СЭЗ «Гродноинвест» заинтересованы в развитии сотрудничества с арабскими компаниями. В ОАЭ экспортируется пряжа, мебель, части и принадлежности моторных транспортных средств. С 2018 года в СЭЗ успешно реализует свой проект компания с эмиратским капиталом «Виларис».