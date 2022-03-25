ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОТЕНЦИАЛ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВЛЕН НА ВЫСТАВКЕ EXPO-2020 В ДУБАЕ


14:19 28.03.2022

Дни Гродненской области проходят на Всемирной выставке EXPO-2020 в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», в Национальном павильоне Беларуси сегодня представлен потенциал региона в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, туристической и логистической сферах.

Делегацию Гродненской области возглавил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера. В рамках мероприятия представлены предприятия и резиденты СЭЗ пищевой, химической, логистической и деревообрабатывающей промышленности, продемонстрирован культурно-туристический потенциал.

Глава администрации Дмитрий Рожков провел презентацию возможностей в СЭЗ «Гродноинвест» для компаний из стран Персидского залива. Он рассказал о перспективных направлениях сотрудничества, представил инфраструктурный проект по созданию индустриального парка и концепцию по развитию мультимодального центра логистики в Гродненской области.

Для реализации проектов в сфере логистики регион предлагает специальные инвестиционные площадки, примыкающие к внешней границе Евразийского экономического союза, дополнительные преференции, свободные участки без аукциона суммарной площадью свыше 300 га для обработки мультимодальных грузопотоков и реализации сервисных проектов, создания многофункциональных логистических комплексов и развития авиационного хаба.

В рамках мероприятия Дмитрий Рожков провел ряд встреч с потенциальными инвесторами и партнерами действующих резидентов СЭЗ «Гродноинвест», включая Группу компаний «ЗОВ» и СОАО «Виларис». По итогам переговоров подписаны меморандумы о сотрудничестве с бизнес-платформой стран Евразии и Персидского залива Eurasia Gulf Business Network и резидентом арабской свободной зоны «Аджман», компанией Brikoil Trans-F.Z.E.

Резиденты СЭЗ «Гродноинвест» заинтересованы в развитии сотрудничества с арабскими компаниями. В ОАЭ экспортируется пряжа, мебель, части и принадлежности моторных транспортных средств. С 2018 года в СЭЗ успешно реализует свой проект компания с эмиратским капиталом «Виларис».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.03.2022
валюта курс
EUR 3.5088
USD 3.1934
RUB 3.3119
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.5088 -0.0061
USD 3.1934 -0.0018
RUB 3.3119 -0.0029
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4620 3.4850
USD 3.1610 3.1700
RUB 2.0000 3.3880
подробнее

Конвертация в банках
на 28.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0920 1.1100
EUR/RUB 102.0000 157.0000
USD/RUB 93.0000 128.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте