МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ ПРОВЕДЕТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ РЯД ВСТРЕЧ И ПЕРЕГОВОРОВ

13:16 28.03.2022 Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 29 марта 2022 года летит с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Telegram-канал правительства. Согласно информации, Роман Головченко встретится с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Также запланированы участие в открытии Белорусского продовольственного форума, заседании Совета делового сотрудничества, Белорусско-российского бизнес-форума, открытии Центра компетенций БелАЗ и ряд встреч с руководством российских компаний.