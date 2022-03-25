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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ ПРОВЕДЕТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ РЯД ВСТРЕЧ И ПЕРЕГОВОРОВ
13:16 28.03.2022
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 29 марта 2022 года летит с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.
Согласно информации, Роман Головченко встретится с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Также запланированы участие в открытии Белорусского продовольственного форума, заседании Совета делового сотрудничества, Белорусско-российского бизнес-форума, открытии Центра компетенций БелАЗ и ряд встреч с руководством российских компаний.
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