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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЮЖНАЯ КОРЕЯ ЗАПРЕТИЛА ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОНИКИ В БЕЛАРУСЬ
11:42 28.03.2022
Правительство Южной Кореи согласовало ограничения в отношении Российской Федерации и Беларуси за вторжение в Украину. Об этом заявил первый заместитель министра финансов Ли Еог Вон на собрании оперативной группы по чрезвычайным ситуациям.
Отныне страна не будет поставлять в эти государства 57 нестратегических товаров, передает УНИАН.
В частности, Корея усиливает экспортный контроль в отношении России и Беларуси, запретив поставки нестратегических товаров и технологий. Это прежде всего касается полупроводников, чипов, микросхем и компьютеров.
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