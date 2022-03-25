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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПУТИ ПРОДВИЖЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ПРОДУКЦИИ НА КИТАЙСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДКАХ ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
10:45 28.03.2022
Директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен (НЦМиКЦ) Николай Борисевич 25 марта 2022 г. посетил компанию по развитию индустриального парка «Великий камень».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМиКЦ, на встрече с генеральным директором Ли Чжунханем были рассмотрели перспективные направления взаимодействия центра с индустриальным парком, направленного на укрепление белорусско-китайских торговых связей и бизнес-контактов.
В ходе переговоров с первым заместителем генерального директора Кириллом Коротеевым предметно обсуждены пути продвижения белорусской продукции на китайских электронных площадках, а также обозначены сферы, в которых стороны могут объединить усилия для улучшения условий продвижения белорусского экспорта на китайский рынок.
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