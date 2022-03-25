23 государства-члена Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) приняли решение о приостановлении контактов с учеными и исследовательскими центрами РФ и Беларуси.

Как отмечается в заявлении организации, это решение принято в ответ на военное вторжение РФ в Украину.

В частности, в CERN решили приостановить участие ученых организации во всех научных комитетах учреждений, расположенных на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, и наоборот.

Кроме того, приостановлены научные контакты с Объединенным институтом ядерных исследований (город Дубна, РФ).