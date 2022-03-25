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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЕВРОПЕЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЯДЕРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ОСТАНАВЛИВАЕТ КОНТАКТЫ С БЕЛАРУСЬЮ
09:09 28.03.2022
23 государства-члена Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) приняли решение о приостановлении контактов с учеными и исследовательскими центрами РФ и Беларуси.
Как отмечается в заявлении организации, это решение принято в ответ на военное вторжение РФ в Украину.
В частности, в CERN решили приостановить участие ученых организации во всех научных комитетах учреждений, расположенных на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, и наоборот.
Кроме того, приостановлены научные контакты с Объединенным институтом ядерных исследований (город Дубна, РФ).
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