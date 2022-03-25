Делегация Минтранса Беларуси 25 марта 2022 года посетила морские порты Астраханской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, первый замминистра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович провел встречу с главой области Игорем Бабушкиным.

«Сегодняшний визит имеет большое значение в части поиска решений по использованию транспортно-логистической инфраструктуры астраханских морских портов для экспорта белорусских товаров на рынки прикаспийских государств», – отметил Алексей Ляхнович.

Минтрансы двух государств работают над проектом межправительственного соглашения о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территории России и Беларуси.

Во встрече также приняли участие представители промышленности и бизнес-кругов.

По итогам января 2022 года товарооборот Беларуси в торговле товарами с Астраханской областью составил $2,1 млн, или 108,7% к уровню 2021 года.