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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И АСТРАХАНЬ ОБСУДИЛИ ВЫСТРАИВАНИЕ НОВЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СХЕМ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ
17:05 25.03.2022
Делегация Минтранса Беларуси 25 марта 2022 года посетила морские порты Астраханской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, первый замминистра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович провел встречу с главой области Игорем Бабушкиным.
«Сегодняшний визит имеет большое значение в части поиска решений по использованию транспортно-логистической инфраструктуры астраханских морских портов для экспорта белорусских товаров на рынки прикаспийских государств», – отметил Алексей Ляхнович.
Минтрансы двух государств работают над проектом межправительственного соглашения о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территории России и Беларуси.
Во встрече также приняли участие представители промышленности и бизнес-кругов.
По итогам января 2022 года товарооборот Беларуси в торговле товарами с Астраханской областью составил $2,1 млн, или 108,7% к уровню 2021 года.
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