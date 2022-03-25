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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОМСЕЛЬМАШ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ НА ПОСТАВКУ 90 КОМБАЙНОВ В БАШКОРТОСТАН
15:18 25.03.2022
ОАО «Гомсельмаш» подписало на выставке «АгроКомплекс-2022» соглашение с Министерством сельского хозяйства Башкортостана на поставку 90 зерно- и кормоуборочных комбайнов Гомсельмаша и Брянсксельмаша. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия.
Согласно информации, техника будет поставлена сельхозтоваропроизводителям Башкортостана с предоставлением субсидий в рамках реализации госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан».
Гомсельмаш участвует в международной специализированной выставке «Агрокомплекс-2022» и агропромышленном форуме, которые проходят в Уфе с 22 по 25 марта.
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