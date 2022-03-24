Делегация Министерства промышленности Беларуси во главе с заместителем министра Дмитрием Харитончиком принимает участие в работе первого Ташкентского международного инвестиционного форума, который проходит 23-26 марта 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, участие в работе форума для белорусской промышленной делегации это еще одна возможность ознакомиться с инвестиционным потенциалом Узбекистана, наладить новые контакты.

В рамках визита белорусской делегации запланировано проведение переговоров с руководством Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана, а также рядом узбекских компаний, осуществляющих сотрудничество с белорусскими промышленными предприятиями («УЗАВТОСАНОАТ», компания «Артель» и др.).

В ходе встреч на повестке дня вопросы развития кооперационного сотрудничества, обеспечения узбекских предприятий горнодобывающей отрасли карьерной техникой белорусского производства и расширения поставок сельскохозяйственной техники для предприятий агропромышленной отрасли Узбекистана.

Узбекистан является одним из основных торгово-экономических партнеров для предприятий промышленного сектора Беларуси. Министерство промышленности нацелено на дальнейшее развитие стратегического партнерства с узбекскими компаниями.