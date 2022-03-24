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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИД УКРАИНЫ СОКРАТИЛ ПЕРСОНАЛ ПОСОЛЬСТВА БЕЛАРУСИ ДО ПЯТИ ЧЕЛОВЕК


09:13 25.03.2022

Министерство иностранных дел сократило количество персонала посольства Беларуси в Украине до пяти человек в ответ на недружественные действия Минска. Об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Олега Николенко.

«Министерство иностранных дел Украины направило МИД Беларуси официальную ноту о решении украинской стороны сократить количество персонала белорусского посольства в Украине до пяти человек. Дипломатическая аккредитация остальных сотрудников белорусского посольства упраздняется, а их и членов их семей пребывания на территории Украины объявляется нежелательным», - написал Олег Николенко.

Кроме того, по возвращении белорусских дипломатов в Украину по принципу взаимности для них устанавливается разрешительный режим передвижения за пределы 40-километровой зоны от центра Киева.

Согласно статье 25 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, МИД Украины также аннулировал экзекватуру почетного консула Беларуси во Львове.

«Такие решения являются ответом нашего государства на недружественные действия Беларуси по отношению к сотрудникам дипломатических учреждений Украины в Минске и Бресте», - подчеркнул спикер.

В министерстве также предостерегли белорусские власти, что любые их дальнейшие недружественные шаги в отношении Украины получат решительный ответ.

Как сообщалось, 23 марта Беларусь потребовала, чтобы 12 украинских дипломатов в течение 72 часов покинули территорию страны.

Ранее белорусская сторона обвинила в шпионаже сотрудников украинского посольства в Минске, официально представляющих различные ведомства: МО, СБУ, ГНСУ, которые до войны проводили сотни встреч с официальными представителями Беларуси.
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