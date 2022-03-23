МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ОСТАНОВИЛА БИЗНЕС В БЕЛАРУСИ

09:17 24.03.2022 Технологическая компания Hewlett Packard Enterprise остановила ведение бизнеса в России и Беларуси из-за нападения на Украину. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он отметил, что компания также перестала оказывать сервисную поддержку в этих странах.