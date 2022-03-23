Власти Беларуси приняли решение о сокращении количества украинских дипломатов на своей территории в связи с «недипломатической деятельностью ряда сотрудников украинских загранучреждений».

«Им предложено покинуть нашу страну в течение 72 часов. Дипломатический состав в формате 1+4 может спокойно продолжать свою работу в соответствии с целями, определенными Венскими конвенциями», - говорится в комментарии МИД Беларуси.

В связи с фактическим отсутствием персонала белорусской стороной также принято решение о закрытии консульства Украины в Бресте.