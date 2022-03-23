|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ СОКРАЩАЮТ ЧИСЛО УКРАИНСКИХ ДИПЛОМАТОВ
18:12 23.03.2022
Власти Беларуси приняли решение о сокращении количества украинских дипломатов на своей территории в связи с «недипломатической деятельностью ряда сотрудников украинских загранучреждений».
«Им предложено покинуть нашу страну в течение 72 часов. Дипломатический состав в формате 1+4 может спокойно продолжать свою работу в соответствии с целями, определенными Венскими конвенциями», - говорится в комментарии МИД Беларуси.
В связи с фактическим отсутствием персонала белорусской стороной также принято решение о закрытии консульства Украины в Бресте.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2022
Курсы в банках
на 23.03.2022
Конвертация в банках
на 23.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте