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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ СОКРАЩАЮТ ЧИСЛО УКРАИНСКИХ ДИПЛОМАТОВ


18:12 23.03.2022

Власти Беларуси приняли решение о сокращении количества украинских дипломатов на своей территории в связи с «недипломатической деятельностью ряда сотрудников украинских загранучреждений».

«Им предложено покинуть нашу страну в течение 72 часов. Дипломатический состав в формате 1+4 может спокойно продолжать свою работу в соответствии с целями, определенными Венскими конвенциями», - говорится в комментарии МИД Беларуси.

В связи с фактическим отсутствием персонала белорусской стороной также принято решение о закрытии консульства Украины в Бресте.
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