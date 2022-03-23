МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ДНИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ В ПАВИЛЬОНЕ БЕЛАРУСИ НА ЭКСПО-2020

16:35 23.03.2022 Павильон Беларуси на Всемирной выставке «Экспо-2020» представил инвестиционный, торгово-экономический и туристический потенциал Могилевской области. Как сообщает Telegram-канале Национального центра маркетинга, в состав белорусской делегации под руководством заместителя председателя Могилевского облисполкома Р. Страхара вошли представители СЭЗ «Могилев», ГКУП «Могилевоблтурист», ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Могилевский мясокомбинат», ОАО «Красный пищевик». В ходе двусторонних переговоров с иностранными партнерами обсуждались вопросы сотрудничества в сфере туризма, пищевой, нефтехимической промышленности и инвестиций. Состоялось подписание ряда документов о сотрудничестве с компаниями из ОАЭ и других стран. Мероприятие завершилось дегустацией колбасных и кондитерских изделий, сыров и меда.