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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДНИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ В ПАВИЛЬОНЕ БЕЛАРУСИ НА ЭКСПО-2020
16:35 23.03.2022
Павильон Беларуси на Всемирной выставке «Экспо-2020» представил инвестиционный, торгово-экономический и туристический потенциал Могилевской области.
Как сообщает Telegram-канале Национального центра маркетинга, в состав белорусской делегации под руководством заместителя председателя Могилевского облисполкома Р. Страхара вошли представители СЭЗ «Могилев», ГКУП «Могилевоблтурист», ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Могилевский мясокомбинат», ОАО «Красный пищевик».
В ходе двусторонних переговоров с иностранными партнерами обсуждались вопросы сотрудничества в сфере туризма, пищевой, нефтехимической промышленности и инвестиций.
Состоялось подписание ряда документов о сотрудничестве с компаниями из ОАЭ и других стран.
Мероприятие завершилось дегустацией колбасных и кондитерских изделий, сыров и меда.
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