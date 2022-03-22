Президиум НАН Беларуси от имени ученых Беларуси направил обращение об отмене решения о строительстве заградительного пограничного забора в Беловежской пуще в шесть международных организаций на русском, белорусском, английском и китайском языках.

Это - правительство Польши, международная независимая неправительственная природоохранная организация Greenpeace, Всемирный фонд дикой природы (WWF), Межправительственный Комитет по охране всемирного и природного наследия (WHC), Международный союз по охране природы и природных ресурсов (IUCN), Польская академия наук. Письмо направлено также в Беловежский национальный парк.

Как сообщает пресс-служба НАН, В обращении ученые Беларуси призывают правительство Польши прекратить строительство заградительного пограничного забора в Беловежской пуще, а также обращаются к международным организациям, деятельность которых направлена на защиту природы, принять срочные меры для предотвращения возможного колоссального ущерба природному объекту, который имеет исключительное природоохранное значение.