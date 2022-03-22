Витебская область планирует выйти на качественно новый уровень сотрудничества с Узбекистаном. Такова главная цель встречи главы Витебщины Александра Субботина с представителями посольства Узбекистана в Беларуси.

Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, конкретные перспективы взаимовыгодного сотрудничества обсуждались не только на встрече в облисполкоме, но и в ходе посещений предприятий области.

Внешнеторговый оборот Витебской области с Узбекистаном в 2021 году составил $12,6 млн.

Экспортировались лекарственные средства, мясо, сухое молоко, сухая молочная сыворотка, сливочное масло, сыры, полиэтилен, а также изделия из пластмасс, изделия из стекловолокна, кабель волоконно-оптический, плиты МДФ и др.

Витебский облисполком на первом белорусско-узбекском форуме в августе 2019 г. подписал соглашение по сотрудничеству с Наманганской областью, состоялись взаимные визиты.