|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛО ПРОЕКТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ ПО ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
14:49 22.03.2022
Постановлением Совета министров № 152 от 21 марта 2022 г. одобрен проект международной технической помощи «Инклюзивное образование: благоприятная среда для реализации потенциала каждого ребенка».
Как сообщает Национальный правовой портал, на Министерство образования возложены полномочия по координации и эффективному контролю за реализацией проекта.
Постановление вступило в силу 21 марта 2022 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 22.03.2022
Курсы в банках
на 22.03.2022
Конвертация в банках
на 22.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте