МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛО ПРОЕКТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ ПО ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

14:49 22.03.2022 Постановлением Совета министров № 152 от 21 марта 2022 г. одобрен проект международной технической помощи «Инклюзивное образование: благоприятная среда для реализации потенциала каждого ребенка». Как сообщает Национальный правовой портал, на Министерство образования возложены полномочия по координации и эффективному контролю за реализацией проекта. Постановление вступило в силу 21 марта 2022 г.