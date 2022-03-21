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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЖД ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ ОПЖТ


09:31 22.03.2022

Делегация БЖД приняла участие в общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники» (ОПЖТ), которое прошло 17 марта 2022 года в формате видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, главный инженер дороги Сергей Новодворский отметил результаты взаимодействия в части стандартизации и технического регулирования, выразил уверенность в необходимости сотрудничества в новых экономических условиях, сохранения технического и технологического единства на пространстве колеи 1520 мм, а также развития совместного импортозамещения, обеспечивая потребности железнодорожной отрасли.

Сохраняя в безусловном приоритете региональное взаимодействие в сфере технического регулирования и стандартизации, Белорусская железная дорога принимает участие в работе таких площадок, как Объединение производителей железнодорожной техники, Международный технический комитет по стандартизации МТК 524 «Железнодорожный транспорт», Совет по железнодорожному транспорту государств-участников содружества и его рабочие органы. Данная работа позволяет подготовить необходимую нормативную базу, обеспечивающую безопасность перевозочного процесса, технический уровень и качество железнодорожной техники, а также техническую совместимость железнодорожного подвижного состава и инфраструктуры.

Белорусская железная дорога принимает активное участие в разработке и согласовании межгосударственных железнодорожных стандартов. В 2021 году в рамках ОПЖТ специалистами БелЖД проведена работа по рассмотрению порядка 70 редакций проектов межгосударственных стандартов (ГОСТ), по 32 из которых были направлены замечания и предложения. В основной массе указанные замечания учитываются разработчиками стандартов, что благоприятно отражается как на качестве производимой железнодорожной продукции, так и на обеспечении безопасности перевозочного процесса.

Некоммерческое партнерство «Объединение производителей железнодорожной техники» было учреждено в 2007 году для содействия реализации технической политики в отрасли железнодорожного машиностроения, создания нового поколения железнодорожного подвижного состава и высокотехнологичной продукции на основе инновационного развития. Белорусская железная дорога является членом ОПТЖ с 2013 года.
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