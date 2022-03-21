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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ РАССЧИТЫВАЕТ ПРИВЛЕЧЬ НА БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИЗ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ РФ


17:58 21.03.2022

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) рассчитывает привлечь на белорусский рынок сельхозпроизводителей из Саратовской области РФ. Данной теме было посвящено выступление начальника управления внешнеэкономической деятельности биржи Александра Башлия на деловом форуме "Реверсная бизнес-миссия" в Саратове, организованном Центром поддержки экспорта Саратовской области.

Как сообщает Telegram-канал БУТБ, более широкое привлечение на биржевые торги саратовских поставщиков продукции АПК поможет предотвратить дефицит наиболее востребованных видов сельхозпродукции на внутреннем рынке Беларуси и обеспечить приемлемый уровень цен для отечественных потребителей.

Речь идет прежде всего о шротах и жмыхах масличных культур, которые являются одними из самых востребованных товаров сельскохозяйственной группы на белорусском биржевом рынке (объем сделок в 2021 г. - 163 млн USD). В Саратовской области работают крупные переработчики маслосемян подсолнечника, и им было бы интересно диверсифицировать свои экспортные поставки.

В свою очередь белорусские предприятия готовы экспортировать в Саратовскую область сельхозтехнику и комплектующие, используя для этого биржевую B2B-площадку промышленных и потребительских товаров.
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