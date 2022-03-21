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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА ВАО АЭС ПОСЕТЯТ БЕЛАЭС
15:55 21.03.2022
Эксперты Московского центра Всемирной Ассоциации операторов атомных электростанций (ВАО АЭС-МЦ) 23-25 марта 2022 г. посетят Белорусскую АЭС.
Как сообщает сайт БелАЭС, цель визита – подготовка к корпоративной партнерской проверке ВАО АЭС-МЦ, которая запланирована на сентябрь 2022 года.
В ходе предварительного визита представители ВАО АЭС-МЦ проведут собеседование с руководителями и партнерами от Белорусской АЭС, изучат информацию о текущем состоянии на производственной площадке, обсудят организационные вопросы, касающиеся предстоящей проверки.
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