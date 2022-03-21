МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА ВАО АЭС ПОСЕТЯТ БЕЛАЭС

15:55 21.03.2022 Эксперты Московского центра Всемирной Ассоциации операторов атомных электростанций (ВАО АЭС-МЦ) 23-25 марта 2022 г. посетят Белорусскую АЭС. Как сообщает сайт БелАЭС, цель визита – подготовка к корпоративной партнерской проверке ВАО АЭС-МЦ, которая запланирована на сентябрь 2022 года. В ходе предварительного визита представители ВАО АЭС-МЦ проведут собеседование с руководителями и партнерами от Белорусской АЭС, изучат информацию о текущем состоянии на производственной площадке, обсудят организационные вопросы, касающиеся предстоящей проверки.