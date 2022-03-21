Минэкономики Беларуси совместно с Корейским институтом развития 18 марта 2022 года в гибридном формате провело семинар-консультацию по проекту KSP 2021/22 «Цифровая трансформация экономики Беларуси: внедрение лучших практик сотрудничества бизнеса и государственного сектора в области цифровой трансформации промышленного сектора».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в ходе мероприятия детально изучались вопросы, связанные с тремя направлениями исследований в рамках проекта: создание и функционирование платформы сотрудничества промышленного сектора и госорганов; цифровая трансформация МСП; внедрение «цифры» в сотрудничество промышленного сектора и госорганов.

Это уже третье запланированное мероприятие по KSP 2021/22 в рамках реализации текущего этапа проектной деятельности Программы обмена знаниями (KSP) Республики Корея в Беларуси.

Мероприятие провел начальник управления экономики инновационной деятельности Минэкономики Дмитрий Крупский.

В работе семинара-совещания приняли участие национальные эксперты Кореи и Беларуси: Чой Чанъён, Ан Джун-Мо, Юн Джи Ун, Дмитрий Макарук, Андрей Шеко и Татьяна Беляцкая.

Стороны обменялись мнениями о проделанной работе с начала реализации KSP 2021/22. Представители Беларуси озвучили свои пожелания о конечном результате исследований. Достигнута принципиальная договоренность, что это будут конкретные рекомендации в отношении трансфера передового опыта и современных практик в области государственно-частного взаимодействия по вопросам цифровой трансформации реального сектора экономики.