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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПРЕДСТАВЛЕН В УЗБЕКИСТАНЕ


10:14 21.03.2022

Глава администрации СЭЗ «Гродноинвест» Дмитрий Рожков и заместитель главы Руслан Кизелевич 14-17 марта 2022 года провели в Узбекистане переговоры с деловыми кругами этой республики по вопросам торгово-инвестиционного сотрудничества.

Как сообщает сайт СЭЗ, во время встреч рассмотрены перспективы реализации инвестиционных проектов в области металлообработки, текстильной промышленности, а также туризма. Отдельным направлением двусторонних встреч стала проработка возможностей развития проектов в сфере агропромышленности. Состоялось посещение производственных площадок в Ташкент и Ташкентской области. В рамках прошедших мероприятий руководство СЭЗ представило инвестиционный и торгово-экономический потенциал СЭЗ «Гродноинвест» и Гродненской области.

В настоящий момент на территории СЭЗ «Гродноинвест» действует один резидент с узбекским капиталом, ООО «Европластекс Инвест», который реализует 2 проекта - производство хлопковой пряжи и стальных труб.
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