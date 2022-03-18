Глава администрации СЭЗ «Гродноинвест» Дмитрий Рожков и заместитель главы Руслан Кизелевич 14-17 марта 2022 года провели в Узбекистане переговоры с деловыми кругами этой республики по вопросам торгово-инвестиционного сотрудничества.

Как сообщает сайт СЭЗ, во время встреч рассмотрены перспективы реализации инвестиционных проектов в области металлообработки, текстильной промышленности, а также туризма. Отдельным направлением двусторонних встреч стала проработка возможностей развития проектов в сфере агропромышленности. Состоялось посещение производственных площадок в Ташкент и Ташкентской области. В рамках прошедших мероприятий руководство СЭЗ представило инвестиционный и торгово-экономический потенциал СЭЗ «Гродноинвест» и Гродненской области.

В настоящий момент на территории СЭЗ «Гродноинвест» действует один резидент с узбекским капиталом, ООО «Европластекс Инвест», который реализует 2 проекта - производство хлопковой пряжи и стальных труб.