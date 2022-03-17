МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И ИРАН ОБСУЖДАЮТ НАРАЩИВАНИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

10:56 18.03.2022 Министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов и посол Ирана в Беларуси Саид Яри обсудили вопросы развития белорусско-иранского взаимодействия в контексте противодействия санкционным мерам коллективного Запада. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в ходе состоявшейся 17 марта 2022 года встречи особое внимание уделено вопросам наращивания экспортного потенциала. Кроме того, стороны обсудили участие иранской стороны в Белорусской агропромышленной неделе, а также подготовку к пятнадцатому заседанию смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.