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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ИРАН ОБСУЖДАЮТ НАРАЩИВАНИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
10:56 18.03.2022
Министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов и посол Ирана в Беларуси Саид Яри обсудили вопросы развития белорусско-иранского взаимодействия в контексте противодействия санкционным мерам коллективного Запада.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в ходе состоявшейся 17 марта 2022 года встречи особое внимание уделено вопросам наращивания экспортного потенциала.
Кроме того, стороны обсудили участие иранской стороны в Белорусской агропромышленной неделе, а также подготовку к пятнадцатому заседанию смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
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