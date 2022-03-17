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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СОВЕТ ЕВРОПЫ ПРИОСТАНОВИЛ СОТРУДНИЧЕСТВО С БЕЛАРУСЬЮ


19:01 17.03.2022

Комитет министров Совета Европы 17 марта 2022 г. принял решение о приостановке сотрудничества с Беларусью.

В связи с этим пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси распространила комментарий.

«С сожалением приходится констатировать, что Совет Европы предсказуемо пошел на поводу у тех сил на Западе, которые на фоне событий в Украине стремятся максимально ограничить либо полностью перекрыть каналы для международного диалога, возвести новые искусственные разделительные линии в Европе. Данная ситуация еще раз наглядно демонстрирует, что ни государства- члены Совета Европы, ни страны, с которыми эта организация поддерживает сотрудничество, не могут быть защищены от волюнтаризма западной коалиции, которая будет действовать, исходя не из своих же ценностей, а исключительно из собственных узких геополитических интересов», - говорится в комментарии.

В нем также отмечается, что подобная недальновидная позиция, следование сиюминутной политической конъюнктуре наносят ущерб в первую очередь интересам данной организации, которая лишает себя возможности делиться своим экспертным потенциалом в рамках проводимой в нашей стране масштабной модернизации государственных и общественных отношений.

«Решение Совета Европы ставит на паузу конструктивное взаимодействие с Республикой Беларусь по целому ряду направлений, включая проблематику смертной казни. Сохраняя готовность к возобновлению диалога, мы, тем не менее, намерены провести ревизию правовых механизмов Совета Европы, в которых участвует белорусская сторона, с точки зрения их реальной востребованности и соответствия нашим национальным интересам на данном этапе», - говорится в заявлении пресс-службы.
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