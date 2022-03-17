МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ ПЕРЕИЗБРАНА В СОСТАВ ЮНСИТРАЛ

17:11 17.03.2022 МИНСК, 17 марта /ЭКОПРЕСС/. В ходе 61-го пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН Беларусь была переизбрана в состав комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, нынешнее избрание республики в состав ЮНСИТРАЛ является свидетельством положительной оценки вклада Беларуси в работу комиссии со стороны подавляющего большинства государств-членов ООН. Участие белорусских экспертов, входящих в состав Восточноевропейской группы комиссии, в мероприятиях ЮНСИТРАЛ, которые проходят поочередно в Нью-Йорке и Вене, в формировании правовых норм и практики по таким направлениям деятельности ЮНСИТРАЛ, как арбитраж и согласительная процедура, в том числе по инвестиционным спорам, электронная торговля и урегулирование споров в режиме онлайн, совершенствование законодательства о несостоятельности, будет способствовать не только дальнейшей гармонизации права международной торговли, но и совершенствованию законодательства Республики Беларусь на основе принимаемых ЮНСИТРАЛ конвенций, «типовых» законов и других правовых документов. Беларусь является членом ЮНСИТРАЛ с 2004 года.