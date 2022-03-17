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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНПРОМ РФ ЗАИНТЕРЕСОВАН В РАСШИРЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА С ОАО «АМКОДОР»
13:52 17.03.2022
Делегация Министерства промышленности и торговли Российской Федерации посетила предприятия холдинга «АМКОДОР».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга», в ходе визита представители делегации выразили заинтересованность в расширении взаимовыгодного сотрудничества с целью снижения зависимости от иностранных поставщиков.
Российские гости ознакомились с производственными мощностями, образцами продукции, номенклатурой производимой техники на предприятиях холдинга.
В составе российской делегации также были руководители предприятий машиностроительной отрасли.
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