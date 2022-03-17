Делегация Министерства промышленности и торговли Российской Федерации посетила предприятия холдинга «АМКОДОР».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга», в ходе визита представители делегации выразили заинтересованность в расширении взаимовыгодного сотрудничества с целью снижения зависимости от иностранных поставщиков.

Российские гости ознакомились с производственными мощностями, образцами продукции, номенклатурой производимой техники на предприятиях холдинга.

В составе российской делегации также были руководители предприятий машиностроительной отрасли.