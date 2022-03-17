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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАЗ РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С РЕСПУБЛИКОЙ БАШКОРТОСТАН
12:20 17.03.2022
Генеральный директор Минского автомобильного завода Валерий Иванкович встретился с представителем АНО "Конгресс-бюро Башкортостана" Константином Климиным.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе визита стороны обсудили направления развития партнерства по широкому кругу вопросов. Гость провел презентацию потенциальных партнеров для ОАО "МАЗ" из Башкортостана.
Стороны решили продолжить бизнес-контакты и провести ряд деловых переговоров в Башкортостане.
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