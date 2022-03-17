МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МАЗ РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С РЕСПУБЛИКОЙ БАШКОРТОСТАН

12:20 17.03.2022 Генеральный директор Минского автомобильного завода Валерий Иванкович встретился с представителем АНО "Конгресс-бюро Башкортостана" Константином Климиным. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе визита стороны обсудили направления развития партнерства по широкому кругу вопросов. Гость провел презентацию потенциальных партнеров для ОАО "МАЗ" из Башкортостана. Стороны решили продолжить бизнес-контакты и провести ряд деловых переговоров в Башкортостане.