Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло встретился с послом Таджикистана Махмадшарифом Хакдодом.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, на встрече обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономических отношений между Беларусью и Таджикистаном, в частности – наращивание взаимного товарооборота, расширение номенклатуры поставляемых сельскохозяйственных товаров, активизации сотрудничества в области племенного животноводства и сфере аграрного образования.

Кроме того, рассмотрена тема подготовки к заседанию совместной рабочей группы, которая состоится, как запланировано, в период проведения международной выставки «Белагро-2022».

В 2021 году товарооборот между нашими странами вырос на 12,6% и составил $126,1 млн. Экспорт сельхозпродукции вырос на 11,2 %, поставлено товаров на сумму $10,6 млн.