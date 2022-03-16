|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ТАДЖИКИСТАН ОБСУДИЛИ НАРАЩИВАНИЕ ВЗАИМНОГО ТОВАРООБОРОТА
10:51 17.03.2022
Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло встретился с послом Таджикистана Махмадшарифом Хакдодом.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, на встрече обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономических отношений между Беларусью и Таджикистаном, в частности – наращивание взаимного товарооборота, расширение номенклатуры поставляемых сельскохозяйственных товаров, активизации сотрудничества в области племенного животноводства и сфере аграрного образования.
Кроме того, рассмотрена тема подготовки к заседанию совместной рабочей группы, которая состоится, как запланировано, в период проведения международной выставки «Белагро-2022».
В 2021 году товарооборот между нашими странами вырос на 12,6% и составил $126,1 млн. Экспорт сельхозпродукции вырос на 11,2 %, поставлено товаров на сумму $10,6 млн.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2022
Курсы в банках
на 17.03.2022
Конвертация в банках
на 17.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте