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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КАНАДА ЗАКРЫВАЕТ СВОЕ НЕБО ДЛЯ САМОЛЕТОВ ИЗ БЕЛАРУСИ
10:33 17.03.2022
Канада запрещает белорусским самолетам заходить в воздушное пространство страны. Об этом сообщает Министерство транспорта Канады на своей странице в Twitter.
Запрет вводится из-за поддержки официальным Минском действий России.
"Вступает в силу немедленно и к дальнейшему сообщению - всем воздушным судам, которые прямо или косвенно принадлежат, зарегистрированы, зафрахтованы, арендованы, эксплуатируются или контролируются гражданином Российской Федерации или Беларуси, запрещено въезжать, выходить из воздушного пространства Канады или облетать над ним", – говорится в сообщении.
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