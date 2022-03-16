Канада запрещает белорусским самолетам заходить в воздушное пространство страны. Об этом сообщает Министерство транспорта Канады на своей странице в Twitter.

Запрет вводится из-за поддержки официальным Минском действий России.

"Вступает в силу немедленно и к дальнейшему сообщению - всем воздушным судам, которые прямо или косвенно принадлежат, зарегистрированы, зафрахтованы, арендованы, эксплуатируются или контролируются гражданином Российской Федерации или Беларуси, запрещено въезжать, выходить из воздушного пространства Канады или облетать над ним", – говорится в сообщении.