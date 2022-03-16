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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛОВЫЕ КРУГИ БЕЛАРУСИ И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУЖДАЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
09:14 17.03.2022
На площадке МАРТ с участием представителей Министерства финансов, Белорусской торгово-промышленной палаты и Белорусского металлургического завода и иных заинтересованных 16 марта состоялась встреча деловых кругов Липецкой области с представителями белорусских хозяйствующих субъектов.
Как сообщает Telegram-канал МАРТ, в ходе встречи обсуждены перспективы наращивания темпов торгово-экономического сотрудничества, участия в закупках, а также вопросы организации визита главы администрации Липецкой области в Беларусь.
Для деловых кругов Липецкой области Национальный центр маркетинга провел презентацию своих услуг.
Как информирует Telegram-канал НЦМ, липецких представителей бизнеса интересовало сотрудничество с белорусской стороной по вопросам экспорта, импорта и кооперации в сферах машиностроения, металлообработки, строительства, проектирования и сельского хозяйства.
При этом наиболее востребованными среди прочих инструментов поиска партнеров на белорусском рынке обозначены: маркетинговая поддержка, организация участия в белорусских закупках и правовое сопровождение компаний.
Наибольший интерес проявлен со стороны предприятий малого и среднего бизнеса.
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