На площадке МАРТ с участием представителей Министерства финансов, Белорусской торгово-промышленной палаты и Белорусского металлургического завода и иных заинтересованных 16 марта состоялась встреча деловых кругов Липецкой области с представителями белорусских хозяйствующих субъектов.

Как сообщает Telegram-канал МАРТ, в ходе встречи обсуждены перспективы наращивания темпов торгово-экономического сотрудничества, участия в закупках, а также вопросы организации визита главы администрации Липецкой области в Беларусь.

Для деловых кругов Липецкой области Национальный центр маркетинга провел презентацию своих услуг.

Как информирует Telegram-канал НЦМ, липецких представителей бизнеса интересовало сотрудничество с белорусской стороной по вопросам экспорта, импорта и кооперации в сферах машиностроения, металлообработки, строительства, проектирования и сельского хозяйства.

При этом наиболее востребованными среди прочих инструментов поиска партнеров на белорусском рынке обозначены: маркетинговая поддержка, организация участия в белорусских закупках и правовое сопровождение компаний.

Наибольший интерес проявлен со стороны предприятий малого и среднего бизнеса.