Беларусь и Россия отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам состоявшихся 14 марта в Москве переговоров с руководителем правительства России Михаилом Мишустиным.

"Мы приняли решение отвязаться от доллара во всех наших энергетических расчетах", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

"Это абсолютно естественное решение. В силу известных обстоятельств нет никакого смысла больше привязываться к некой третьей валюте", - подчеркнул Роман Головченко.

Он отметил, что стороны давно вели речь об уходе от доллара в расчетах за энергоресурсы.

"И вот наконец-то, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло", - заметил премьер-министр.

Он уточнил, что расчеты за энергоресурсы с Россией будут производиться в российских рублях.