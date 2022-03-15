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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЯПОНИЯ ЗАПРЕТИЛА ЭКСПОРТ В БЕЛАРУСЬ ПОЧТИ 300 ТОВАРОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
10:26 16.03.2022
Япония составила список из почти 300 товаров и передовых технологий, экспорт которых в Беларусь и Россию будет запрещен с пятницы, 18 марта. Об этом пишет газета Japan Today.
Согласно информации, Министерство экономики, торговли и промышленности Японии включило в список 266 видов товаров и 26 технологий.
В список товаров под эмбарго вошли, в частности, полупроводники, оборудование для связи и для нефтепереработки и новейшие типы материалов, а среди запрещенных для Беларуси и России технологий оказались, например, программы для станков, делающих микрочипы.
Кроме того, Япония полностью запрещает любые деловые отношения с военными организациями и предприятиями Беларуси и России.
О принципиальном решении ввести эти санкции Япония объявила в первые дни войны на Украине, а сейчас обнародовала подробности касательно эмбарго и сроков его введения.
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