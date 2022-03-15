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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РОССИЯ ПРОВЕДЕТ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ КРЕДИТНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЕЛАРУСИ
09:22 16.03.2022
Россия проведет реструктуризацию кредитной задолженности Беларуси. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам состоявшихся 14 марта в Москве переговоров с руководителем правительства России Михаилом Мишустиным.
"Принято решение о реструктуризации и рассрочке государственных кредитов, которые предоставлялись Российской Федерацией. И о переводе их с валюты в российские рубли", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.
"В принципе это (перевод в российские рубли - прим.) будет применяться ко всем нашим соглашениям", - добавил премьер-министр.
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