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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


РОССИЯ ВВОДИТ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕЖИМ СУПЕРБЛАГОПРИЯТСТВОВАНИ


13:46 15.03.2022

Россия вводит для белорусских предприятий режим суперблагоприятствования. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам состоявшихся 14 марта в Москве переговоров с руководителем правительства России Михаилом Мишустиным.

"В целом можно сказать, что сегодня премьер-министр России заявил о том, что Беларуси с сегодня предоставлен режим не просто максимального благоприятствования, а супермаксимального благоприятствования", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

"Очень важный блок вопросов касался, конечно, изменений в наших отношениях в производственной сфере, в сфере кооперации в связи с введением санкций, - сказал он. - Эффект абсолютно понятен. Я уверен, что те, кто ушел с рынка, особенно с российского, об этом пожалеют. Потому что мы приняли решение максимально импортозамещаться. Не скажу, что 100% в состоянии это сделать. Но по многим позициям, где особенно наши российские коллеги сидели на западной комплектации и не рассматривали другие предложения, сейчас ситуация изменилась. И есть большое понимание того, что мы должны обеспечить собственную технологическую независимость".

Премьер-министр уточнил, что речь идет прежде всего о сфере машиностроения, в том числе автомобилестроении и сельскохозяйственном машиностроении, а также о сфере микроэлектроники.

По словам Романа Головченко, стороны намерены в самое ближайшее время отработать взаимные планы поставок.

"Это не возврат к плановой экономике. Но в этих турбулентных условиях это абсолютно необходимо. Мы должны обеспечить как минимум гарантированные взаимные поставки", - пояснил он.

"Если мы раньше конкурировали за товар - куда он пойдет: на экспорт или в Беларусь, то теперь мы договорились о том, что все, что касается обеспечения потребностей внутреннего рынка, будет выполнено безусловно как Беларусью, так и Россией. А все, что останется сверху, пойдет в третьи страны, на экспорт", - подчеркнул премьер-министр.

Касаясь вопросов импортозамещения, Роман Головченко сказал: "Все будет разложено до болта, мы определились, кто будет делать, в какие сроки и за какие средства. Важно сказать, что у российских коллег есть понимание того, что на нас будет распространяться то финансирование, которое выделяется Россией в рамках импортозамещения. Сейчас будет отрабатываться этот механизм".

Роман Головченко также сообщил, что российская сторона пообещала ликвидировать любые оставшиеся нормативные запреты на поставку белорусской продукции.
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