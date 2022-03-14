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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ВИДИТ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОССИЕЙ В СФЕРЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ


09:18 15.03.2022

у Беларуси большой потенциал в сфере импортозамещения, есть широкие возможности для сотрудничества с российскими партнерами. Об этом заявил 14 марта 2022 года журналистам министр экономики Александр Червяков по итогам переговоров глав правительств Беларуси и России в Москве.

«Сегодня поднималось несколько вопросов, которые мы считаем весьма значимыми для развития экономик наших стран. Это и кооперация, и импортозамещение. Вопросы импортозамещения для белорусских предприятий в условиях, когда нам закрыли рынки, являются крайне важными. Приведу один пример. Доля нашего экспорта в Россию по машинам и оборудованию в их импорте составляет всего лишь 3-4%. В то время как 10 лет назад это было около 11%. Так что потенциал у нас огромнейший. Это окно возможностей нам необходимо быстро использовать», – подчеркнул Александр Червяков, которого цитирует пресс-службе Минэкономики.

По его словам, это и позволит заместить выпадающие объемы экспорта, и даст новые возможности для науки.

«Многие направления и товары, которые нам нужно производить, мы не можем выпустить без науки. Здесь наши коллеги достаточно активно нам помогают. Думаю, что те позиции, которые у нас выпадают в машиностроении, мы очень быстро сможем заместить и помочь российским партнерам», – отметил Александр Червяков.
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