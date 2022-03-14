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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ПРЕДЛАГАЕТ КИТАЮ НАМЕТИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУТИ СОТРУДНИЧЕСТВА
14:24 14.03.2022
Лукашенко предлагает Китаю наметить дополнительные пути сотрудничества с учетом ситуации в регионе и санкций. Об этом он заявил 14 марта на встрече с послом КНР в Беларуси Се Сяоюном.
"В связи с теми событиями, которые складываются в нашем регионе, нам стоит кратко обсудить эту ситуацию и наметить дополнительные пути сотрудничества с Китайской Народной Республикой. При этом я хочу подчеркнуть: я не настаиваю на том, чтобы в связи с теми санкциями, которые введены против России и Беларуси, Китай нес какую-то ответственность и что-то терял", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
"В этой ситуации нам надо выстроить и найти ту модель взаимоотношений и сотрудничества, которая бы соответствовала интересам двух стран. Это наша цель, руководства нашей страны. Она всегда была такой. Но сейчас некоторые вещи нуждаются в конкретизации. На эту тему я и хотел бы поговорить сегодня с вами и просил бы вас донести это до руководства, председателя КНР для того, чтобы они более полно были информированы о нашей позиции и наших действиях в это непростое время в Центральноевропейском регионе", - отметил Лукашенко.
Он подчеркнул, что развитие отношений с КНР является важнейшим приоритетом во внешней политике и экономике Беларуси.
"Внешнеэкономические, внешнеполитические аспекты играют важнейшую роль. Мы немало сделали за последние годы, особенно за то время, когда председателем стал и до сих пор является Си Цзиньпин…", - добавил Лукашенко.
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