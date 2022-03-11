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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
FISU ОТСТРАНИЛА БЕЛАРУСЬ ОТ УНИВЕРСИАДЫ-2022
11:33 14.03.2022
Международная федерация студенческого спорта (FISU) отстранила Беларусь и Россию от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщается на сайте FISU.
Согласно информации, на заседании руководящего комитета FISU было осуждено вторжение России в Украину - за содействия Беларуси - и его влияние на украинский народ, включая украинскую университетскую спортивную общественность.
Руководящий комитет FISU подтвердил, что российские и белорусские спортсмены вместе с представителями национальных университетских спортивных федераций не будут принимать участия в соревнованиях и мероприятиях FISU по крайней мере до конца 2022 года.
Ранее были отменены два университетских чемпионата мира FISU в России и чемпионат мира по университетам FISU в Беларуси, которые запланированы на 2022 год.
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