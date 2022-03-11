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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ


10:41 14.03.2022

Представители туристической индустрии Беларуси принимают участие в международной выставке «Интурмаркет-2022», которая проходит 12-14 марта ЦВК «Экспоцентр» в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, специалисты на выставке предоставляют подробную и наглядную информацию о туристическом потенциале нашей страны, санаторно-курортном лечении, средствах размещения, богатстве и разнообразии природных ресурсов, историко-культурном наследии.

В рамках выставки состоялись встречи с представителями Федерального агентства по туризму, Ханты-Мансийского автономного округа (Югорский край), Челябинской области, Республики Алтай, Краснодарского края и др.

Турсферу Беларуси представляют: Республиканский союз туристической индустрии, Информационно-туристский центр «Минск», РУП «Центркурорт», предприятие «Беларустурист», санаторий «Ружанский», ОАО «Минотель», Борисовское бюро путешествий и экскурсий, ЧУП «Минсктурист», УП «Минсктурист», УП «Гомельтурист», туристско-экскурсионное дочернее унитарное предприятие «Гроднотурист», туристско-оздоровительный комплекс «Орша» и УП «Горизонт-тур».

Интурмаркет – единственная выставка, представляющая абсолютно все регионы России. Насыщенная деловая программа включает более 170 мероприятий: интересные темы, актуальные проблемы. Также Интурмаркет является единственной выставкой, осуществляющей программу «Профессиональный покупатель», которая дает возможность лучшим турагентствам России и зарубежья посетить выставку и принять участие в мероприятиях деловой программы.
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