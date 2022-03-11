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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ МАБ СНГ В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ В РАСШИРЕННОМ ФОРМАТЕ


13:53 12.03.2022

Общее годовое собрание членов Международной ассоциации бирж стран Содружества Независимых Государств (МАБ СНГ), которое состоится в Минске 17 мая 2022 г., планируется провести в расширенном формате с участием бирж, не входящих в ассоциацию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, такое решение принято по итогам онлайн-конференции по вопросам развития товарных и финансовых рынков стран СНГ, объединившей руководителей крупнейших биржевых площадок Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана и других стран-членов МАБ.

При этом, по словам председателя правления Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Александра Осмоловского, приглашение на биржевой форум представителей бирж из стран Азии, Ближнего Востока и Южной Америки не только повысит статус мероприятия и придаст ему большую международную значимость, но и создаст предпосылки для расширения МАБ за пределы СНГ.

«Еще до нашей сегодняшней встречи в ходе подготовки к годовому собранию МАБ мы решили не ограничиваться членами ассоциации и планировали отправить приглашения биржам Пакистана, Сербии, Китая и Турции. Естественно, это не окончательный список. Например, Иранской товарной бирже, с которой у нас подписан меморандум о сотрудничестве, наверняка будет интересно поприсутствовать на биржевом форуме в Беларуси. Не стоит забывать и про страны БРИКС, где тоже есть товарные и валютно-фондовые биржи, готовые поделиться своим опытом и экспертизой с коллегами из СНГ. Таким образом, собрание МАБ в Минске станет не только более представительным, но и поспособствует привлечению в ассоциацию новых членов из различных регионов мира. Уверен, что политика максимальной открытости придаст дополнительный импульс развитию нашего биржевого сообщества», – отметил председатель правления белорусской биржи.

Помимо предстоящего форума в Минске, участники онлайн-конференции также обсудили текущую ситуацию и основные тенденции на биржевых рынках стран Содружества. В частности, состоялся обмен мнениями по вопросам минимизации рисков в условиях неблагоприятной геополитической обстановки, рассмотрены предложения по активизации межбиржевого взаимодействия и намечены перспективные направления совместной работы биржевых площадок.
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