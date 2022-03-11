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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НЕМЕЦКАЯ КОМПАНИЯ DUISBURGER HAFEN AG УХОДИТ ИЗ БЕЛАРУСИ
10:31 12.03.2022
Управляющая компания крупнейшего речного порта в мире в Дуйсбурге, немецкая Duisburger Hafen AG полностью уходит из Беларуси, закрывая представительство в Минске.
В Беларуси Duisburger Hafen AG оставляет 38,9% долю в ЗАО Eurasian Rail Gateway, отвечающую за строительство и эксплуатацию логистического комплекса.
Немецкая компания также избавляется от 0,59% доли в Белорусско-китайском индустриально-логистическом парке «Великий камень».
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