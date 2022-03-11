Сотрудничество в сфере производства легкой промышленности обсудили заместитель председателя концерна «Беллегпром» Вадим Ламков и министр экономического развития и внешних связей Приамурья Екатерина Киреева во время видеоконференции.

«Белорусские товары пользуются спросом в регионе, качество импортных изделий высоко ценится потребителями. При этом существует огромный потенциал для дальнейшего развития поставок продукции легкой промышленности и других товаров из Белоруссии», – сказала Екатерина Киреева.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беллегпрома, на встрече была презентована продукция белорусских брендов «Блакит», «Речицкий текстиль», «Моготекс», «Беларускі лён», «Камволь», «Лента», «Калинка», «Надэкс», «Полесье», «Купалинка» и «Бобруйсктрикотаж». Также прошли B2B переговоры между компаниями с обеих сторон.

«Все предприятия, которые презентовали свой потенциал во время видеоконференции, направили нашим партнерам в Приамурье коммерческие предложения. Таким образом, первая стадия переговоров успешно завершена, и мы ожидаем конкретных предложений по поставке в российский регион продукции белорусских производителей», – отметил Вадим Ламков.