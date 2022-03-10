ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


WESTERN UNION ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ В БЕЛАРУСИ


10:16 11.03.2022

Система денежных переводов Western Union приостанавливает работу в Беларуси.

«Мы тщательно изучили внутренние и внешние факторы, в том числе последствия для наших уважаемых коллег, партнеров и клиентов. Наконец, в свете трагических последствий продолжающегося нападения России на Украину, мы пришли к решению приостановить наши операции в России и Беларуси», - говорится в сообщении компании.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.03.2022
валюта курс
EUR 3.6669
USD 3.3069
RUB 2.7502
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.6669 +0.0503
USD 3.3069 +0.0038
RUB 2.7502 +0.0107
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.8900 4.1800
USD 3.7100 3.9200
RUB 1.5600 2.8500
подробнее

Конвертация в банках
на 11.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.1150
EUR/RUB 134.0000 175.0000
USD/RUB 127.4000 155.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте