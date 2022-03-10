МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

WESTERN UNION ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ В БЕЛАРУСИ

10:16 11.03.2022 Система денежных переводов Western Union приостанавливает работу в Беларуси. «Мы тщательно изучили внутренние и внешние факторы, в том числе последствия для наших уважаемых коллег, партнеров и клиентов. Наконец, в свете трагических последствий продолжающегося нападения России на Украину, мы пришли к решению приостановить наши операции в России и Беларуси», - говорится в сообщении компании.