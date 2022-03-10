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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНЭНЕРГО БЕЛАРУСИ ЗАЯВИЛО О ПОДАЧЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПО ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МОЗЫРЬ-ЧАЭС, В УКРАИНЕ ЭТО ОПРОВЕРГЛИ
09:05 11.03.2022
Минэнерго Беларуси сообщило о подаче электроэнергии на Чернобыльскую АЭС.
«В соответствии с поручением <...> проведены работы по подаче напряжения по высоковольтной линии электропередачи, связывающей подстанцию 330 кВ «Мозырь» и электросетевые объекты Чернобыльской АЭС. Выполненные работы обеспечивают возможность подачи электроэнергии на объекты ЧАЭС», - говорится в сообщении ведомства.
Между тем Энергоатом Украины заявил, что МАГАТЭ не подтверждает подключение Чернобыльской АЭС к электросетям Беларуси.
«Мы не можем подтвердить информацию о подключении Чернобыльской АЭС к белорусской электросети», - заявил во время пресс-конференции 10 марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Росси, которого украинское ведомство процитировало в Telegram-канале.
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