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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНЭНЕРГО БЕЛАРУСИ ЗАЯВИЛО О ПОДАЧЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПО ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МОЗЫРЬ-ЧАЭС, В УКРАИНЕ ЭТО ОПРОВЕРГЛИ


09:05 11.03.2022

Минэнерго Беларуси сообщило о подаче электроэнергии на Чернобыльскую АЭС.

«В соответствии с поручением <...> проведены работы по подаче напряжения по высоковольтной линии электропередачи, связывающей подстанцию 330 кВ «Мозырь» и электросетевые объекты Чернобыльской АЭС. Выполненные работы обеспечивают возможность подачи электроэнергии на объекты ЧАЭС», - говорится в сообщении ведомства.

Между тем Энергоатом Украины заявил, что МАГАТЭ не подтверждает подключение Чернобыльской АЭС к электросетям Беларуси.

«Мы не можем подтвердить информацию о подключении Чернобыльской АЭС к белорусской электросети», - заявил во время пресс-конференции 10 марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Росси, которого украинское ведомство процитировало в Telegram-канале.
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