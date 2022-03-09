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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО 11 МАРТА ВСТРЕТИТСЯ В МОСКВЕ С ПУТИНЫМ
14:14 10.03.2022
Лукашенко 11 марта совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, в Москве он проведет переговоры с Путиным. Стороны обсудят вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления.
На повестке дня также обстановка в регионе и в Украине.
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