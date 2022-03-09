Белорусский государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению качеством (БГИПК) и Орган по сертификации продукции, процессов и услуг ООО AZSERTCENTER 1 марта 2022 г. заключили договор о сотрудничестве в сфере образования и инновационного развития.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Ггосстандарте, в рамках договора о сотрудничестве в сфере образования и инновационного развития БГИПК и AZSERTCENTER намерены совместно разрабатывать и реализовывать образовательные программы дополнительного образования взрослых, проводить другие мероприятия (конференции, семинары, круглые столы и др.) по актуальным тематикам, в том числе с использованием информационно коммуникационных технологий.

Важным направлением также является организация работ по проведению сертификации персонала в области оценки соответствия продукции, работ, услуг, систем менеджмента, специалистов как AZSERTCENTER, так и других азербайджанских организаций в органе по сертификации персонала БГИПК.

Стороны будут разрабатывать проектные предложения для участия в белорусско-азербайджанских программах сотрудничества.