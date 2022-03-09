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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В БЕЛАРУСИ ЗАЯВИЛИ О ГОТОВНОСТИ ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ЧАЭС
12:54 10.03.2022
Белорусская сторона готова оказать содействие в восстановлении электроснабжения на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.
Согласно информации, технически для этого есть необходимые возможности, в настоящее время прорабатываются организационные вопросы.
«Подача электроэнергии может быть обеспечена в максимально короткие сроки», - заверяет ведомство.
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