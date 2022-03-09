МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

В БЕЛАРУСИ ЗАЯВИЛИ О ГОТОВНОСТИ ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ЧАЭС

12:54 10.03.2022 Белорусская сторона готова оказать содействие в восстановлении электроснабжения на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики. Согласно информации, технически для этого есть необходимые возможности, в настоящее время прорабатываются организационные вопросы. «Подача электроэнергии может быть обеспечена в максимально короткие сроки», - заверяет ведомство.