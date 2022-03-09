Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, помимо обмена информацией, опытом и технологиями в сфере биржевой торговли, стороны выразили заинтересованность в установлении стратегических партнерских отношений, направленных на повышение роли биржевого механизма в развитии торгово-экономического сотрудничества между Республикой Беларусь и регионами России – в первую очередь Ленинградской областью и непосредственно Санкт-Петербургом.

«По итогам прошлого года Ленинградская область вышла на второе место среди регионов России по сумме совершенных сделок и на третье – по количеству аккредитованных компаний. Конечно же, мы не намерены останавливаться на достигнутом и продолжим работу по привлечению на нашу площадку участников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области в целом. Основной упор будем делать на покупателей молочной продукции, которые в 2021 г. активно приобретали белорусское сухое молоко и сливочное масло, а также на поставщиков шрота масличных и кормовых добавок, востребованных в животноводческой отрасли. Иными словами, мы крайне заинтересованы в наращивании объемов биржевой торговли с регионами Российской Федерации, и, на мой взгляд, именно в этой сфере мы сможем посотрудничать наиболее эффективно», – заявил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский в ходе переговоров с делегацией СПВБ.

Данное предложение было полностью поддержано российской стороной. При этом, по мнению управляющего СПВБ Бориса Ярышевского, на этом этапе важно определиться с форматом сотрудничества, который бы максимально учитывал интересы обеих бирж и их долгосрочные цели.

«Сейчас мы работаем только на денежном и фондовом рынках, но в перспективе хотели бы стать универсальной биржей и торговать как финансовыми, так и товарными инструментами. Причем особый интерес для нас представляют спотовые сделки с физической поставкой товара. Считаю, что Беларусь в этом плане идет на шаг впереди России, где срочный рынок занимает львиную долю в общем объеме биржевой торговли. Поэтому опыт, накопленный вашей биржей, чрезвычайно ценен для нас. Мы, в свою очередь, готовы делиться нашими наработками в области клиринга и расчетов, а также предоставить в ваше распоряжение нашу сеть деловых контактов. Так что наше взаимодействие будет в любом случае взаимовыгодным – главное определиться с форматом, который устроил бы обе стороны», – подчеркнул руководитель СПВБ.

Закупки молочной продукции, сухого молока, сливочного масла, шрота масличных и кормовых добавок для регионов Российской Федерации

В результате встречи достигнута договоренность о выработке возможных схем взаимодействия между БУТБ и СПВБ с учетом стратегий развития обеих бирж, их технических возможностей и особенностей законодательства, регламентирующего деятельность биржевых площадок в Республике Беларусь и Российской Федерации.