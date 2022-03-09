МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

СОВЕТ ОЭСР ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С БЕЛАРУСЬЮ

09:14 10.03.2022 Совет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) принял решение о немедленной приостановке участия России и Беларуси в структурах ОЭСР. Как сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины, такое заявление на официальном ресурсе обнародовано от имени генерального секретаря ОЭСР, передает УНИАН. Также члены организации поручили генеральному секретарю разработать предложения по дальнейшему усилению поддержки правительства Украины, включая меры по восстановлению экономики. "ОЭСР является глобальным политическим форумом, который продвигает политику сохранения личной свободы и улучшения экономического и социального благополучия людей во всем мире, сотрудничая с более чем 100 странами", - говорится в сообщении.